Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями о сборах с командой.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал учебно-тренировочный сбор "бело-синих" в Испании.

"Мы учимся чему-то на каждой тренировке и в каждой контрольной игре. Пересматриваем товарищеские матчи, которые проводим на сборах. Анализируем ошибки и смотрим, как можем улучшить свою игру.

У нас было очень насыщенное начало сбора – по две тренировки в день, включая силовую работу в зале. Было много и беговой работы. Я почувствовал дискомфорт, и тренеры предоставили мне несколько дней отдыха. Сегодня уже чувствую себя лучше. Хотя сейчас у всех тяжелые ноги, это видно даже по играм. Но мы здорово прибавили в физическом плане за этот сбор, набрали хорошую форму.

Между сборами в Испании и Турции у нас будет не три, а два выходных. Да, видел, что в Турции выпал снег, но надеюсь, что через несколько дней, когда мы туда прилетим, погода будет нормальная, и условия будут комфортные для тренировок и матчей. Сейчас отдохнем два дня, после чего снова встречаемся на базе и полетим на второй сбор", — приводит слова Вербича пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо интересуется полузащитником Хоффенхайма Гачиновичем.