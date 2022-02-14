Украина

Голкипер "бело-синих" рассказал о своем восстановлении после травмы.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет прокомментировал свое восстановление после травмы носа, которую он получил в одном из контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах.

"В первый день после травмы чувствовал себя очень плохо — не мог нормально дышать. Меня это беспокоило, очень болел нос. Сразу после возвращения в Киев в тот же день мне сделали операцию и потихоньку начался процесс восстановления.

Из-за защитной маски, которую приходится носить на тренировках, ребята называют Бэтменом и Спайдерменом. Однако маска играет очень важную функцию – защищает мой ровненький носик.

Если честно, думал после возвращения будет очень тяжело. Но начал тренироваться – все очень хорошо, ножки легкие, задышки почти нет. Чувствую себя отлично.

Когда сидел дома, со стороны за ребятами было очень тяжело наблюдать. Они тренируются и играют, а ты лежишь и ничего не делаешь, даже не можешь нормально пробежаться из-за запрета врачей. Было тяжело", — сказал Нещерет в эфире клубного YouTube-канала Динамо.

Ранее сообщалось, что Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо.