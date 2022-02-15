Украина

Этой будет третий контрольный матч для команды Мирчи Луческу.

Киевское Динамо объявило своего третьего соперника на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Очередным соперником команды Мирчи Луческу будет латвийская Валмиера. В прошлом сезоне Валмиера заняла второе место в чемпионате Латвии после 28 туров, уступив РФШ четыре балла.

Контрольный матч состоится в четверг, 17 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

В своем последнем матче Динамо уверенно разгромило казахстанский Кайрат.