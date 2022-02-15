Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями после спарринга с Мариуполем.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Мариуполя (1:2) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"Непростая игра. Команда у Мариуполя очень агрессивная, и мы знали, что матч будет развиваться таким образом. Меньше игрового времени — поединок немного отличался от того, к чему мы привыкли. Возможно, мы должны быть чуть более интенсивными. Это то, чего Мистер требовал от нас до игры — быть агрессивной, интенсивной командой. Мы постарались сделать возможное, но, к сожалению, результат не пошел. Соперник смог забить два гола: один благодаря своей заслуге, во втором был отскок, но такое бывает. Эти игры важны, чтобы исправлять свои ошибки и быть готовым к официальным матчам.



Отличия от первого спарринга с Мариуполем? Это два очень схожих поединка. Мариуполь выжидал нас на своей половине поля, а мы старались вскрыть оборону. Из-за голов, думаю, сегодня нам игра давалась немного сложнее, чем в прошлый раз. Они не создавали такой опасности у наших ворот в первом матче, как сейчас.



Мы знаем характеристики каждого футболиста их команды, каким будет матч, они знают, как мы любим действовать в игре, как защищаемся, как обороняться против нас, знают наши атакующие действия. Как и все команды нашего чемпионата, они больше закрываются в обороне, а это непросто для нас. Но этот матч ни в коем случае не должен действовать на нас как-то отрицательно. Мы — Шахтер, и должны побеждать. Если хотим стать чемпионами Украины, должны стараться. Хотим снова заработать титул, поэтому должны подойти к официальным матчам и показывать себя достойно, независимо от того, какой противник на поле.



Еще есть несколько дней для того, чтобы подготовиться к чемпионату. Впереди два товарищеских матча. Уверен, мы на правильном пути. Наша подготовка в Турции проходит отлично: проведем два матча и будем готовы к поединку с харьковским Металлистом 1925.



На сборах мы часто отрабатываем тактическую составляющую. Мистер очень ценит такой футбол, как и многие итальянские тренеры. Да, мы оттачиваем разные моменты игры и многому учимся. Эти матчи также важны, чтобы показать, как хорошо мы подготовились, все то, чего от нас требует Мистер и что мы отрабатываем все эти дни", — приводит слова Исмаили пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Мариуполь.