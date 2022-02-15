Украина

Генеральный директор рассказал о ближайших планах клуба.

Сергей Палкин сообщил дату возвращения Шахтера со сборов и сообщил о ближайших планах вице-чемпиона Украины.

"Обстановка в клубе в целом нормальная, – цитирует генерального директора официальный сайт Шахтера. – Новости читаем, ситуацию мониторим. На данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства".

"Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит провести еще три товарищеских матча, затем 19 февраля команда возвращается в Киев и продолжит готовиться к матчу против Металлиста 1925".

Матч Металлист 1925 — Шахтер состоится 26 февраля в Харькове. Начало в 17:00.