Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча с участием украинского клуба.

В пятницу, 18 февраля, донецкий Шахтер проведет очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Роберто Де Дзерби станет Астана из Казахстана. По итогам минувшего сезона Астана заняла второе место в чемпионате своей страны, уступив Тоболу четыре очка.

Начало матча в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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