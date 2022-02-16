Украина

Президент клуба рассказал о последних успехах.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов рассказал о конкурентоспособности клуба и о последних трансферах.

"Насколько силен и конкурентоспособен Шахтер, покажет чемпионат. Надеюсь, что мы будем очень сильными. Наша цель – завоевать чемпионское звание, потому что в прошлом году мы держали в руках серебро, а нам больше идет золото.

Во-вторых, мы купили очень сильных игроков. Нерес и Винисиус – это те футболисты, которых мы очень хотели приобрести, и мы их приобрели. Это яркие, сильные, креативные футболисты, и я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи".

"Мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. Вы же сказали сами, с одной стороны, мы купили одних игроков, а с другой – что вы видите? Вы видите и Судакова, и Мудрика, наших молодых игроков, и не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, нам помогут и нас усилят.

Я убежден, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать своих болельщиков", — сказал Ахметов.

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