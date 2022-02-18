Украина

Ауда отстояла минимальную победу.

В первом контрольном поединке пятницы, 18 февраля, Днепр-1 потерпел поражение от латвийской Ауды.

Единственный мяч в поединке был забит в начале второго тайма, и, к сожалению, это удалось сделать не украинской команде.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для Днепр-1 на зимних сборах.

В 16:00 по киевскому времени Днепр-1 проведет еще один товарищеский матч — против Тобола.

Днепр-1 — Ауда 0:1

Гол: Савельев, 48.

Днепр-1: Кинарейкин — Лучкевич, Адамюк, Логинов, Бузанелло, Соловьев, Рубчинский (Кивинда, 86), Пихаленок, Пирес, Билл, Гуаль.