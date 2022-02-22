Полузащитник рассказал о сборах команды.
Андрей Ременюк, фото ФК Металлист 1925
22 февраля 2022, 09:24
Андрей Ременюк считает, что Металлист 1925 плодотворно поработал на зимних сборах и готов к весенней части сезона-2021/22.
"Поработали очень плодотворно, – цитирует полузащитника официальный сайт клуба. – Провели много спаррингов, набрали хорошую форму, думаю, готовы к возобновлению сезона".
"Нас ожидает непростой старт, однако после продолжительной паузы неизвестно, кто из соперников в какой форме. Однако все точно соскучились по футболу".
Ранее результаты зимних сборов подвел главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.