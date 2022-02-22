Украина

Динамо Киев сыграет на арене против Ингульца.

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского готов принимать поединки после зимней паузы. Об этом сообщил заместитель директора арены и главный агроном Анатолий Колоша.

"Поле находится в нормальном состоянии, оно вполне пригодно для игры в футбол. Конечно, есть определенные проблемы после паузы, но они несущественны.

В целом, зима была плохая для футбольного поля, поскольку были частые оттепели. Вода замерзала, и на газоне образовалась ледовая корка, которую пришлось разбивать. Но ничего, справились.

В течение зимы газон мы не покрывали защитной пленкой, а электроподогрев включили в прошлый вторник. Поскольку поле находится в яме, не как НСК «Олимпийский» или наша тренировочная база в Вите-Литовской, то пришлось его разогревать.

Также в зимний период были проведены привычные агротехнические работы – прочесали газон граблями, сделали дренирование, внесли минеральные удобрения, обработали фунгицидом, планово подстригли. А еще включили систему орошения, поскольку перед игрой, возможно, придется поливать поле.

Но, несмотря на все обстоятельства, я не сомневаюсь, что газон справится с нагрузкой, которая на него выпадет в ближайшее время – это как матчи чемпионата Украины, так и поединки Юношеской Лиги УЕФА", — сказал Колоша.

Первым соперником киевлян во втором круге УПЛ станет Ингулец. Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени

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