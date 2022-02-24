Украина

Нападник київського Динамо виступив з офіційною позицією.

Події останніх годин в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є наразі найбільш обговорюваною темою у суспільстві.

Серед інших, зі своїм зверненням до населення нашої країни вирішив виступити нападник київського Динамо Віктор Циганков.

"До кінця не вірю, що все це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь коли і пишаюсь тим, що я — українець. Це наш дім і ніхто в нас його не забере.

Слава нашим героям, які боронять наші кордони. Слава Україні!", — заявив наш співвітчизник.

Нагадаємо, що з офіційною заяву стосовно останніх подій виступив також і клуб Віктор Циганкова, київське Динамо.

Нагадаємо, що "біло-сині" під керівництвом Мірчі Луческу мали відновити сезон домашньою грою проти Інгульця 26 лютого, проте організатори змагань відклали поновлення чемпіонату на невизначений термін.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!