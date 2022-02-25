Український клуб відреагував на події в Україні.
ФК Маріуполь
25 февраля 2022, 13:33
Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Маріуполь виступив зі зверненням та словами підтримки після широкомасштабного нападу Росії на Україну.
"Маріуполь — це Україна! Тримаємося, Друзі!", — йдеться у заяві азовського клубу.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!