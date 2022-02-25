Италия

Усі матчі уік-енда розпочнуться на 5 хвилин пізніше.

Федерація футбола Італії вирішила продемонструвати свою солідарность з українським народом, відбиваючим навалу РФ — повідомляє сайт федерації.

Усі матчі найближчого уік-енду почнуться за запізненням на 5 хвилин, щоб вшанувати пам'ять жертв російської агресії.

Таким чином італійська федерація хоче привернути увагу до цінності життя та неможливості використання насильства.

В акції примуть участь усі професійні та аматорські команди Іалії.