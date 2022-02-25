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Український захисник прокоментував вторгнення російських військ до України.

Український захисник Краковії Олексій Дітятьєв відреагував на захоплення російськими військами українських міст.

"Найстрашніше для мене, що я нічого не можу зробити. Мої рідні, друзі перебувають у Новій Каховці. Не можуть виїхати, ховаються у підвалах.

Місто окуповане. Висить ганчірка з червоно-біло-синіми кольорами. Комок в горлі. Слова закінчилися. Сил нам усім", — написав Дітятьєв на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!