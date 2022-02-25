Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Захисник Кривбасу Іван Зотько відреагував на вторгнення російських військ до України.

"Найбільша атака – інформаційна. У своєму зверненні Путін сказав, що захищає від правлячого режиму в Україні, переконував росіян, що це було повз нашу волю і владу захопили силою.

Але! Саме в Україні влада була обрана законно. У нашій країні президенти змінюються, не в Росії та не в Білорусі. У нас у країні був Майдан, який стався через незгоду з чинною владою.

У нас не "режим", у нас чинна влада, яка всіма силами намагається зберегти мир та відстоювати межі нашої держави, встановлені міжнародним правом. Слава Україні", — написав Зотько на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!