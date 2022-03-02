Украина

Керманич збірної України пройшовся критикою по окупантах.

Потужна коаліція продовжує єднатися довкола України, яка зазнає чергового акту агресії.

Головний тренер збірної нашої країни Олександр Петраков не міг залишитися осторонь трагічних подій, тому охоче висловив свою думку стосовно країни-окупанта та її мешканців.

"ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від змагань? От хай і грають поміж собою. Вони заслужили це. Вони всі нічого не говорять, лише критикують УЄФА та ФІФА. Мабуть, треба щось робити, а не сидіти, склавши руки, нічого не говорити. Засунули свої язики в дупу.

Хай сюди приїдуть подивляться, що вони зробили з нашою країною.

Не знаю, як вони будуть втримувати легіонерів. Там платять великі гроші. Чи будуть вони грати — мені на це... Не хочу навіть говорити про них.

Не треба зловтішатися, вони це заслужили. Не знаю, скільки років пройде, коли вони знову будуть грати під егідою ФІФА та УЄФА.

Не буду кривити душею — я говорив російською 64 роки. Але зараз я буду все робити можливе, щоб говорити українською. Десь у мене буде суржик, але, думаю, ніхто не буде на мене ображатися. Почав з першого дня, як став тренером збірної, говорити українською. Буду розмовляти українською. Не хочу навіть говорити російською.

Учора бачив, як Зінченко грав проти Пітерборо. Тримаю зв’язок з усіма українцями, не легіонерами. З багатьма говорив, не буду на камеру казати, хто де. І Ярмоленко дзвонив мені, ми теж з ним говорили. У всіх хлопців шок, що таке трапилося. Я сам в шоці.

Я був готовий. До мене підійшли люди та сказали, що 23 лютого буде війна. Я молив бога, сидів дома, перехрестився, коли настало 23 лютого. 24-го мені син подзвонив, я був у шоці, що таке трапилося.

Усі хлопці живі-здорові. Розумію їх, вони дуже хвилюються, у них малі діти. Головне — щоб цей жах закінчився, не гинули люди. Пишаюся нашою нацією, ЗСУ. Хлопці таке роблять, щось неймовірне.

Дай їм бог здоров’я. Президент сказав, що 16 дітей загинуло, також він сказав, що тепер кожен воїн, — сказав наш співвітчизник.

Нагадаємо, що нещодавно нападник Вест Хема Андрій Ярмоленко розкритикував футболістів держави-окупанта.