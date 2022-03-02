Нігерійський футболіст відреагував на вторгнення в Україну.
Браун Ідейє, EPA
02 марта 2022, 14:20
Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Колишній форвард київського "Динамо" Браун Ідейє висловився про війну в Україні після вторгнення росіян.
"Для того, хто грав і жив в Україні та Києві протягом двох років, сумно спостерігати за тим, що відбувається. Немає війні", – написав Ідейє у своєму Instagram.
Нагадаємо, нігерієць виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки, після чого перебрався до Веста Бромвіча.
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