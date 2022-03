Директор з маркетингу донецького Шахтаря Олександр Мамалига вступив до лав територіальної оборони в Україні, на територію якої вторглися російські війська.

В інтерв'ю Sky Sports Мамалига подякував всьому світу за підтримку українського народу, а також показав спорядження, яке він використовує як член територіальної оборони.

"Ми хотіли б висловити подяку всім тим, хто нас підтримує – Великобританія, США, Польщі, усю Європу. Весь світ з нами, і це рухає нас уперед", — сказав Мамалига.

"The whole world is behind us — that's what drives us forward." 🇺🇦



