Олександр Мамалига подякував за підтримку України з усього світу.
Олександр Мамалига, ФК Шахтар
02 марта 2022, 14:40
Директор з маркетингу донецького Шахтаря Олександр Мамалига вступив до лав територіальної оборони в Україні, на територію якої вторглися російські війська.
В інтерв'ю Sky Sports Мамалига подякував всьому світу за підтримку українського народу, а також показав спорядження, яке він використовує як член територіальної оборони.
"Ми хотіли б висловити подяку всім тим, хто нас підтримує – Великобританія, США, Польщі, усю Європу. Весь світ з нами, і це рухає нас уперед", — сказав Мамалига.
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