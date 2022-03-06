Украина

Український футболіст відреагував на похмурі події у своїй країні.

Український захисник грецького Іонікоса Дмитро Чигринський висловив підтримку українцям, які протистоять російській військовій агресії.

"Загалом ситуація проста: ми — вільна країна, яку атакують. Вони знищують наш світ, нашу націю. У ці дні на моїй батьківщині, в Україні, усі люди – мої брати, і коли я бачу, як хтось помирає щодня, то помирає щось у мене всередині. Я бачу, які вони єдині і як борються. Мені дуже важко про це говорити.

Всі в Україні у важкому становищі. Зараз я як ніколи пишаюся тим, що я українець. Вони єдині. Я щодня посилаю всі свої сили, свої думки тим, хто залишився там захищати свою країну, нашу землю. Я молюся богу за всі ці родини і пишаюся тим, що я українець.

Моя дружина тут, але моя сім’я там, вона захищає мою країну. Мій батько, моя мати, мій брат, сім’я моєї дружини. Усі там, вони не хочуть виїжджати, вони захищають нашу країну. Коли я бачу своїх співвітчизників, які захищають мою країну, вони дають мені сили продовжувати тут. Для мене всі українці – герої.

Концентрація на матчах? Це зовсім нелегко, але, як я вже казав, мої батьки та співвітчизники в Україні дають мені сили продовжувати боротьбу тут. Хто стоїть за свободу, мир, той мій брат. Мені дають сили й ті, хто прагне зупинити війну", - наводить слова Чигринського Sport24.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!