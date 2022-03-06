Украина

Вінгер "біло-синіх" прокоментував ситуацію в Україні.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков прокоментував останні події у своїй країні та закликав НАТО закрити небо над Україною після бомбардування Вінниці.

"І навіть рідну Вінницю бомбардують... НАТО, закрийте небо над Україною", — написав Циганков на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!