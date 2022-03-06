Украина

Гра національних команд повинна була відбутися 24 березня у Глазго.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна повідомив, що УЄФА хоче перенести матч плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року між Україною та Шотландією на червень.

"Александер Чеферін передав, що він підтримує Україну та український футбол, і загалом спорт в Україні. Він впевнений, що українські клуби будуть грати в Європі. Він великий оптиміст, боєць, допоможе скільки може та й вже допомагає.

Також Чеферін надав інформацію, що гру збірної України переносять на червень 2022 року. Це означає, що матч, який мав відбутися між Україною та Шотландією переноситься з березня на червень 2022 року. Він вірить в позитив, сподівається на мир та шукає розв’язання проблеми, яке буде влаштовувати всіх", — сказав Срна в програмі Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулася до ФІФА з проханням перенести матч Шотландія – Україна, який заплановано на 24 березня у Глазго.

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