Другое

Команди чемпіонату Хорватії підтримали український народ.

У матчі 26 туру чемпіонату Хорватії Локомотива Загреб на своєму полі не змогла обіграти Осієк. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Перед цією зустрічею хорватські команди розтягли спеціально підготовлений банер, на якому були висловлені слова підтримки для українського народу, після того, як на територію України вторглися російські війська.

"Хорватський футбол з Україною", — написано на банері, фото якого у своєму профілі Instagram розмістив колишній гравець київського Динамо Йосип Піваріч.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!