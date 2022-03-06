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Форму продадуть, а кошти підуть на підтримку жертв від війни в Україні.

У півфінальному матчі у відповідь Кубка Бельгії Андерлехт на своєму полі впевнено обіграв Ейпен з рахунком 3:1, тоді як перша гра закінчилася з рахунком 2:2.

У цьому поєдинку футболісти Андерлехта разом із Богданом Михайличенком використали футболки з українським прапором на знак підтримки народу України.

Незабаром ці футболки будуть виставлені на аукціон, а отримані гроші передадуть на підтримку жертв війни в Україні.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!