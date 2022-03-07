Украина

Київський клуб має намір допомогти українському народові у складній ситуації.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про початок реалізації програми з гуманітарної допомоги лікарням.

"Наш клуб розпочав реалізацію гуманітарної програми допомоги українським лікарням. ФК Динамо здійснює благодійне фінансування лікарень, що допомагають пораненим під час військових дій.

Окрім того, програма передбачає фінансову підтримку дитячих будинків", - сказано у заяві клубу.

Раніше головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про ситуацію в команді після початку війни та гравців, які залишилися на клубній базі.

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