Украина

Хорватський футболіст поділився історією про те, як він покидав територію України.

Півзахисник Зорі Ловро Цвек розповів про те, як йому вдалося виїхати з України після нападу Росії.

"Я був там, коли все почалося, спав. Близько 6 ранку мені подзвонила дружина і сказала, що почалася війна. Я не повірив, став всім дзвонити. Я не злякався, бо тоді нічого не почув. У Запоріжжі нічого такого не було, тому мені тоді було легше. Але після того, як я побачив, що відбувається, стало зовсім інакше.

Зрештою, я тут, все добре, але ця війна жахлива. Я не можу повірити, що це відбувається, я сподіваюся, що це скоро закінчиться і все буде добре.

Коли я виїхав? В той самий час, коли почалася війна. Українці не можуть покинути країну через цю ситуацію. Я розмовляв з ними, вони трохи налякані, але також сподіваються, що все буде як раніше", – розповів Цвек в інтерв’ю для Antena Sport.

Нагадаємо, цього тижня Цвек перейшов до румунського Клужу.