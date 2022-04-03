Украина

Віце-президент "Металіста" висловився про захисника.

Віце-президент харківського Металіста Євген Красніков стверджує, що Ярослав Ракицький заслужив на виклик до збірної України.

"Ракіцький? Коли питання стало рубом, людина розірвала контракт. Причому дуже серйозний контракт, я знаю. Він розірвав його і поїхав. Зараз він навчає молодь і перебуває у чудовій формі.

Я розмовляв із ним. Він хоче грати у футбол. Він не каже цього, але був би дуже радий, якби його викликали до збірної. Мені також цього хотілося б. За футбольними якостями та досконалими вчинками він заслужив на це. Це вже питання до головного тренера, як він бачить, — сказав Красніков в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, що наразі Ракицький тренується з Металістом.