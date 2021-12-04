Россия

Украинский защитник опередил Клаудиньо Вильмара Барриоса.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком Зенита по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам голосования 32-летний украинец набрал 27,88 % голосов, что дало ему возможность опередить Клаудиньо (27,06 %) и Вильмара Барриоса (13,74 %).

В минувшем месяце Ракицкий провел пять поединков, в которых отметился единственным голом в ворота шведского Мальме в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Ярослав провел 21 матч, в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

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