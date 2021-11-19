Украина

Украинский футболист надеется, что клубы с Украины и России еще смогут проводить матчи друг с другом.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал выступления сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года, а также выразил надежду, что украинские клубы в будущем смогут играть против российских.

"Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава Богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

С французами мы сыграли достойно. Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.

Я бы хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

Уход Шевченко из сборной? Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в Дженоа, команда пока внизу Серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

Вызов в национальную команду? Позиция осталась такой же. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!", — приводит слова Ракицкого Спорт-Экспресс.

Ранее Ракицкий заявлял, что он хотел бы вернуться в сборную Украины.