Украина

Керівництво київського клубу досить роботою румунського фахівця.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував роботу з румунським фахівцем Мірчею Луческу.

"Найпрекрасніше у футболі – це отримувати хороші результати. З самого початку Луческу досяг значних результатів в українському футболі, те ж саме було і з Динамо.

Він відразу ж повернув команді місце в Лізі чемпіонів. Крім того, він орієнтувався на українських футболістів і таким чином створив кістяк збірної нашої країни.

Все це говорить про Мірчу краще за будь-які слова. Крім того, він залишається найстарішим чинним тренером у світі і досі викликає інтерес.

З тих пір, як він прийшов до нас, він отримував пропозиції від інших клубів і навіть від збірної. Я абсолютно задоволений ним і сподіваюся, що він залишиться з нами якомога довше", - наводить слова Суркіса TVP Sport.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у 2020 році та у дебютному ж сезоні київський клуб виграв чемпіонат України.