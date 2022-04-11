Украина

Президент Динамо розповів про завдання, які постали перед клубом.

Напередодні першого матчу у рамках благодійного турне Динамо Ігор Суркіс торкнувся найактуальніших моментів життя України та клубу.

“На український землі відбувається справжня людська катастрофа, — цитує президента Динамо офіційний сайт клубу. — Коли йде війна, то б'ються дві армії. Але зараз армія тільки одна — українська, а з іншого боку збиговисько вбивць і садистів, які прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати біль. Але їхні злочини не залишаться безкарними”.

Наші збройні сили розгромлять супротивника. Від мене особисто та від усього ФК Динамо Київ низький уклін нашим військовим, волонтерам, усім, хто допомагає ЗСУ

“Наші збройні сили розгромлять супротивника. Від мене особисто та від усього ФК Динамо Київ низький уклін нашим військовим, волонтерам, усім, хто допомагає ЗСУ”.

“Ми почали допомагати з перших днів війни, але не планували висвітлювати кожен крок в даному напрямку. Але, як виявилося, це потрібно робити у сучасних умовах”.

“Наш клуб та наша сім'я фінансує гуманітарні, медичні, оборонні та будівельні програми. Допомогли нашім паралімпійцям, придбали та розвезли 200 тонн гуманітарної допомоги до різних населених пунктів Київскої, Чернігівської та Харківської областей, перераховуємо гроші лікарням та підрозділам ЗСУ”.

Наші матчі мають дві головні цілі: привернути ще більше уваги до війни в Україні та зібрати гроші на допомогу Україні

“Ще один крок для допомоги Україні — благодійне турне Динамо. Наш клуб має серйозну репутацію в Європі. Тож наші матчі мають дві головні цілі: привернути ще більше уваги до війни в Україні та зібрати гроші на допомогу Україні”.

“Я чув безліч версій про розподіл зібраних коштів, тож проясню офіційно: всі гроші, отримані під час цих матчів, буде розподіляти клуб, який є господарем поля. Єдина умова — кошти мають піти на допомогу Україні”.

Зараз на порядку денному — перемога України у війні з російськими варварами. Але в будь-якому разі ми зробимо все можливе, щоб зберегти український футбол

“Зараз на порядку денному — перемога України у війні з російськими варварами. Але в будь-якому разі ми зробимо все можливе, щоб зберегти український футбол”.

“Віримо в Україну, віримо у ЗСУ, віримо у наших людей! Слава Україні!”

Перший матч у турне Динамо проведе у Варшаві проти Легії 12 квітня.

Ультрас Легії заявили, що зроблять все можливе, щоб зібрані кошти не потрапили до братів Суркісів.