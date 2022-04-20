Украина

Бразилець приєднався до команди для участі у благодійних матчах.

Захисник донецького Шахтаря Марлон прокоментував своє повернення до розташування "гірників", яке він залишив після початку військових дій в Україні.

"Насправді я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді, вони для мене як сім'я. Відколи я приїхав, мене дуже тепло прийняли. Я вдячний за все, що вони зробили для мене.

Щиро кажучи, мене батьки виховували так, що треба допомагати. Мені здається це головний мотив, чому я повернувся.

Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція, подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене", - наводить слова Марлона ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Марлон перебрався до Шахтаря з Сассуоло минулого літа. Цього сезону він провів 22 матчі.

Зазначимо, що Марлон вчора взяв участь у товариському матчі проти Фенербахче (0:1). Крім нього з легіонерів, у розташування "гірників" повернувся Манор Соломон.