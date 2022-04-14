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Сергій Палкін здивований поведінкою легіонерів донецького клубу.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про ставлення легіонерів на ініціативу клубу провести благодійні матчі у Європі.

"Я, з одного боку, їх розумію, а з іншого боку, ставлюся до цього погано. Погано тому, що Шахтар багато всього для них зробив.

І можна було б віддати данину того, що йде війна, щоб якось допомогти, і цей місяць присвятити тому, щоби відіграти ці контрольні матчі. З іншого боку, я розумію, що це не їхня війна, у них девіз: "Моя хата скраю, мені це не треба". Тому маємо те, що маємо. Це було передбачувано.

Я особливо не розраховував, що хтось із них приїде і підтримуватиме нас. Єдиний бразилець, який дав згоду і має бути найближчим часом – це Марлон", – сказав Палкін у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, у першому благодійному матчі "гірники" поступилися грецькому Олімпіакосу, а свій наступний поєдинок "Шахтар" проведе сьогодні, 14 квітня, о 20:30. Суперником донеччан буде польська Лехія.

На Football.ua буде доступна відео-трансляція двобою Лехія — Шахтар.