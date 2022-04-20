Турнір проходитиме 6-31 липня в Англії.
ФК Шахтар
20 апреля 2022, 17:59
Українські арбітри Катерина Монзуль та Марина Стрілецька обслуговуватимуть поєдинки жіночого чемпіонату Європи 2022 року. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Монзуль числиться у списку головних арбітрів турніру, а Стрілецька — серед асистентів.
Зазначимо, що після початку війни в Україні Монзуль працювала у жіночому чемпіонаті Італії, а Стрілецька – у жіночому чемпіонаті Швейцарії.
Жіночий чемпіонат Європи проходитиме з 6 по 31 липня в Англії. На всіх матчах турніру буде задіяно систему ВАР.