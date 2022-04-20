Украина

Турнір проходитиме 6-31 липня в Англії.

Українські арбітри Катерина Монзуль та Марина Стрілецька обслуговуватимуть поєдинки жіночого чемпіонату Європи 2022 року. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Монзуль числиться у списку головних арбітрів турніру, а Стрілецька — серед асистентів.

Зазначимо, що після початку війни в Україні Монзуль працювала у жіночому чемпіонаті Італії, а Стрілецька – у жіночому чемпіонаті Швейцарії.

Жіночий чемпіонат Європи проходитиме з 6 по 31 липня в Англії. На всіх матчах турніру буде задіяно систему ВАР.