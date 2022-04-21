Украина

Форвард Маріуполя прокоментував те, що сталося з Маріуполем.

Нападник Маріуполя Андрій Кулаков поділився своїми думками щодо гуманітарної катастрофи у місцевому місті, до якої призвела російська військова агресія проти України.

"Я грав у Маріуполі протягом двох із половиною років. Останнім часом місто стало дійсно прекрасним, з красивими парками та набережними. Я запам'ятав його таким. Дивлячись на те, що зараз відбувається у місті, я відчуваю жах за людей і не можу повірити, що це відбувається насправді.

Я народився на Луганщині, і мої батьки проживали там до 2014 року, поки не зустрілися вперше з російським світом. Після цього вони мусили переїхати до Києва. Через 8 років мирного та спокійного життя вони знову зіткнулися з війною. Я хочу подякувати нашим воїнам за те, що вони захищають нашу землю від окупантів. Я впевнений, що перемога буде за нами", - наводить слова Кулакова ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій зник гравець Маріуполя.