Украина

Керівництво турецького клубу спочатку розраховує на Жорже Жезуша.

Фенербахче продовжує працювати над призначенням нового головного тренера, ведучи переговори із Жорже Жезушем. Про це повідомляє Sözcü.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу заманює 67-річного португальця та його тренерський штаб зарплатою у розмірі 7 мільйонів євро. Відповідь від португальця поки не надійшла, але він має намір продовжити роботу в Європі.

Також зазначається, що якщо турки не зможуть домовитися із Жезушем, то вони спробують підписати контракт із Мірчею Луческу, який очолює київське Динамо. Вони хочуть скористатися невизначеністю щодо майбутнього українського футболу, доки в Україні триває війна.

Після 34 турів Фенербахче набрав 65 очок і посідає друге місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Трабзонспору на дев'ять балів. Позаду йде Коньяспор, на рахунку якого 64 очки.