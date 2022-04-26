Украина

Хабвек "гірників" поділився своїми думками про війну в Україні.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над турецьким Антальяспором (2:1) та розповів про події в Україні.

"Я хотів би подякувати Антальяспору за прийом та проведений матч. На гру ми вийшли в спеціальних футболках. Вже 215 дітей загинуло в Україні, і ці футболки – наше послання світу і спосіб показати, що країна страждає від російської окупації та війни.

Днями в мене також народилася дитина, і я долучився до команди, щоб допомогти хлопцям донести до світу те, що відбувається в нашій країні. Моя сім’я з Києва, зараз усі ми – біженці. Усі мої рідні перебувають в іншому місті, моя дружина не змогла народити вдома, у нормальних умовах. Ми сиділи під обстрілами, бомбардуваннями, і це дуже страшна тема. Звісно ж, цими матчами ми хочемо показати всьому світові, що в нашій країні сьогодні відбувається.

Звісно, грати дуже важко, адже мені довелося залишити свою родину в Україні. Батьки, немовля – усі в Україні. Мені дуже важко, перш за все я переживаю за них. Щодня в Україні повітряна тривога, можливо, ви цього не знаєте, але зараз над країною постійно літають ракети й бомби.

Я дуже переживаю, та футбол допомагає на пару годин переключитись. Ми знаходимо мотивацію в тому, щоб показати всьому світу ситуацію та зробити так, щоб про нас знав увесь світ. Потрібно, щоб люди замислилися про те, як важко нашій країні.

На кожну гру ми виходимо максимально сконцентрованими і граємо за свою країну, за свій народ, за всіх, хто захищає нашу землю, за сім’ї, рідних та близьких", - наводить слова Судакова прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Антальяспор — Шахтар.