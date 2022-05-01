Украина

Голкіпер "біло-синіх" очікує на нашу перемогу над російськими окупантами.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан після благодійного матчу із загребським Динамо (2:0) дав свій коментар щодо дострокового завершення сезону в УПЛ.

"В кожній країні нас зустрічали добре і з повагою до України. Це дуже приємно. Ми всі чекаємо нашої перемоги. Дуже вдячні ЗСУ та теробороні. Кожен день є внутрішня тривога, але ми впевнені в нашій перемозі.

Дострокове завершення сезону? Якщо чесно, то мені байдуже, як воно закінчилось. Наша головна ціль – щоб скоріше закінчилась війна.

У збірній ми зробимо все на полі для перемоги. З позитивними емоціями відправимось у збірну, де ми побачимо хлопців і тренерський штаб", – сказав Бущан у Instagram Аліні Войтової.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ — клуби вирішили долю сезону.