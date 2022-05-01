Украина

Українець відновив тренування наприкінці квітня.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко поділився думкою про свою фізичну форму.

"Усі повинні чудово розуміти, що фізичний стан стане не таким, як був до війни. Тому що ми багато пропустили. Можу сказати, що коли я мав час, я виходив і грав у футбол з хлопцями, але його фактично не було. Намагався максимально підтримувати форму, але всі повинні зрозуміти, що ці два місяці було максимально не до футболу", - наводить слова Корнієнка ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Корнієнко отримав виклик до збірної України для підготовки до матчу із Шотландією у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, який відбудеться 1 червня.

Вже завтра, 2 травня, розпочнеться перший етап підготовки команди Олександра Петракова у Словенії.