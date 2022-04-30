Украина

Український захисник оцінив шанси "синьо-жовтих" поїхати до Катару.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко прокоментував матч відбору плей-офф на ЧС-2022 проти Шотландії.

"Шанси на перемогу є завжди. Навіть незважаючи на те, що ми багато пропустили, будемо готуватися.

Шотландія і ми знаходимося в однакових умовах, але мотивація буде вищою у нас. Усі чудово розуміють чому. Усі футболісти збірної мають характер.

Ми надолужаємо ті оберти, які у нас були і намагатимемося показати максимальний результат", — наводить слова Корнієнко ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, вже у понеділок, 2 травня, збірна України розпочне підготовку до матчу із Шотландією, який відбудеться 1 червня.