Украина

Українець вражений підтримкою, яку отримав український клуб під час благодійних матчів.

Півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський прокоментував підтримку українського народу з боку Європи.

"Ставлення дуже тепле, що стало несподіванкою для нас. Приємно було бачити багато людей у ​​Німеччині, Польщі та Клужі. Усі кричали Слава Україні, важко було дивитися на це без сліз. Ми вдячні всім командам, які погодилися допомогти нашій країні/

Як і у всіх, 24 лютого життя зупинилося. У моєї родини, у мене, у моїх близьких. Це все дуже тяжко. Важко повірити, що таке може статися в 2022 році. Сподіваюся, це незабаром закінчиться.

Новина про завершення сезону? Все одно було, що вони приймуть. Це зараз далеко не найголовніше. Як прийняли, так і є. Рухатимемося далі. Головне, щоби війна закінчилася. Хочеться, щоб футбол був, жив та розвивався, але зараз складно говорити про це", - сказав Андрієвський в інтерв'ю Аліні Войтовій в Instagram.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ — клуби вирішили долю сезону.