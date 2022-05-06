Украина

Гравцю Шахтаря знадобиться ще кілька днів для повноцінного відновлення.

Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик приступив до бігових вправ, тому що медогляд не виявив серйозного пошкодження м'яза. На його повноцінне відновлення потрібно ще кілька днів.

Нагадаємо, Михайло травмувався у благодійному матчі проти Гайдука (3:3).

Також наголошується, що останнє тренування збірної пропустив Олексій Гуцуляк. У футболіста Дніпра-1 проблеми із коліном.

Раніше повідомлялося, що до розташування збірної України прибули футболісти київського Динамо та нападник Дніпра-1 Артем Довбик.