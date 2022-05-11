Украина

Наразі відбувається спаринг між збірною України та Боруссією М.

Наразі проходить товариський поєдинок між збірною України та менхенгладбахською Боруссією.

На 74-й хвилині на полі з'явився ще один дебютант національної команди — півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок, для якого це був перший матч у футболці національної команди.

Через вісім хвилин Піхальонок отримав м'яч перед штрафним суперником і класним ударом вразив дальній нижній кут воріт німецької команди. Цей гол став дебютним для 25-річного українця у складі збірної.

Завдяки цьому голу команда Олександра Петракова повела з рахунком 2:1.

Зазначимо, що у цьому ж матчі у стартовому складі дебютував Михайло Мудрик, який також відзначився першим голом у національній команді.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна.