ЧМ-2022. Отбор
Підопічні Олександра Петракова в першому матчі 2022 року здобули видовищну перемогу над потужним суперником.
Боруссія М — Україна, Getty Images
11 травня 2022, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Боруссія М — Україна 1:2
Україна:
Голи: Носс, 14 — Мудрик, 9, Піхальонок, 82
Боруссія М: Зоммер — Фрідріх, Гінтер, Ельведі — Гофманн, Скаллі, Райтц, Геррманн — Носс, Штіндль — Плеа.
Боруссія М (другий тайм): Зіппель — Лайнер, Скаллі, Ельведі (Мюсель, 68), Бенсебайні, Нетц — Райц, Коне, Нойгаус — Емболо, Беннеттс.
Бущан (Різник, 46) — Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко (Бондар, 46), Караваєв — Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 74) — Мудрик (Булеца, 69), Буяльський, Шапаренко (Сирота, 79) — Бєсєдін (Гармаш, 70).