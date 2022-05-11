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Боруссія М — Україна 1:2
Голи: Носс, 14 — Мудрик, 9, Піхальонок, 82

Боруссія М: Зоммер —  Фрідріх, Гінтер, Ельведі — Гофманн, Скаллі, Райтц, Геррманн — Носс, Штіндль — Плеа.
Боруссія М (другий тайм): Зіппель — Лайнер, Скаллі, Ельведі (Мюсель, 68), Бенсебайні, Нетц — Райц, Коне, Нойгаус — Емболо, Беннеттс.

Україна: Бущан (Різник, 46) — Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко (Бондар, 46), Караваєв — Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 74) — Мудрик (Булеца, 69), Буяльський, Шапаренко (Сирота, 79) — Бєсєдін (Гармаш, 70).