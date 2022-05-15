Украина

Румунський спеціаліст розповів про майбутню підготовку команди до нового сезону.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про плани "біло-синіх" розпочати підготовку до наступного сезону у Києві, а також сказав, де кияни можуть проводити єврокубкові матчі.

"Після товариської зустрічі з Легією я сказав президенту, що було б добре грати наші європейські матчі тут, в Польщі. Ця країна – це чудове місце для проведення матчів, тут хороша атмосфера та багато українців.

Очевидно, що найкращим варіантом був би Київ, але якщо це буде неможливим, то зіграємо в Польщі. Впевнений, що багато українських вболівальників відвідали б матчі та почували б себе як вдома.

В якому місті ми б зіграли? Польща є великою країною, тут багато чудових стадіонів, які зможуть помістити нас та Шахтар. Але, як я сказав раніше, найкраще було б зіграти в Києві. Зрештою, я повідомив президенту, що саме там ми повинні почати підготовку. Аби показати, що не боїмося. А якщо не вдасться там зіграти, то тоді Польща. І кваліфікацію, і груповий етап", - наводить слова Луческу SportoweFakty.

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