Украина

У Руслана Ротаня виникли кадрові проблеми напередодні матчів Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про кадрові проблеми у національній команді перед відбірковими матчами на Євро-2023.

"У нас перелік футболістів сформований. Ми зіткнулися з певними проблемами. У нас травмувався Назаренко, він не поїде з нами на збір, досить тяжка травма — перелом гомілкостопу.

Також, на сьогоднішній день, є проблема з Бражко, але сподіваємось, що вона вирішиться у позитивний бік.

У нас з'являться дебютанти без цього ніяк. Можемо сказати, що є проблеми з ланкою, що атакує. Мудрик у національній збірній, а Назаренко травмувався, ми втратили крайніх атакуючих гравців.

Ми спостерігали на зборах і до цього за Кулієвим з Минаю, досить хороші враження склав, а також Хлань із Зорі. Це нові імена, на які ми розраховуємо сьогодні", - наводить слова Ротаня ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Ротань оголосив список гравців молодіжної збірної України, викликаних на матчі відбору Євро-2023.