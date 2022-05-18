Украина

Якщо Рух обіграє Колос, то львівський клуб потрапить до Юнацької ліги УЄФА.

Півзахисник руху U-19 Ярослав Карабін прокоментував перемогу над Інгульцем, а також поділився своїми думками перед заключною грою проти Колоса.

"Дуже приємно, що наші товариші поляки, прийняли нас, надали такі добрі умови та поле. Залишився один поєдинок, я думаю, що маємо добути три очки.

Для нас це дуже важливо, бо команда не доходила так далеко, щоби можна було грати в Лізі чемпіонів. Усі мріють про це і до нашої мрії залишився один матч", – наводить слова Карабіна ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, УПЛ дозволила Руху дограти два матчі молодіжної першості. Якщо в наступній зустрічі проти Колоса команда здобуде перемогу, то вона обжене Динамо та гарантує собі участь в юнацькій Лізі чемпіонів.