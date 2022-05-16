Украина

Обидві зустрічі відбудуться у Польщі та будуть зіграні цього місяця.

Матчі львівського Руху проти Інгульця та Колосу у чемпіонаті України U-19 пройдуть 17 та 20 травня відповідно. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

УПЛ за підтримки більшості клубів чемпіонату задовольнило прохання Руху про проведення двох незіграних поєдинків у юнацькій першості.

Матчі відбудуться у польському місті Санок на стадіоні KS Wiki Sanok. Обидві зустрічі розпочнуться о 13:00 за київським часом.

Завдяки цим матчам вирішиться доля чемпіонського титулу: у разі двох перемог львівська команда стане чемпіоном та отримає право виступати у Юнацькій лізі УЄФА.

Наразі Рух відстає від Динамо на п'ять очок, але у львів'ян на три ігри менше, ніж у киян.