ЧМ-2022. Отбор
Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію товариського поєдинку.
Роман Яремчук, Getty Images
18 травня 2022, 11:06
Збірна України продовжує підготовку до відбіркового матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.
Сьогодні, 18 травня, підопічні Олександра Петракова проведуть свій третій контрольний матч.
Суперником "синьо-жовтих" стане команда хорватської Першої ліги — Рієка, яка посідає четверте місце у турнірній таблиці національної першості своєї країни.
Стежити за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Україна обіграла італійський Емполі (3:1).