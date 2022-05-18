ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію товариського поєдинку.

Збірна України продовжує підготовку до відбіркового матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

Сьогодні, 18 травня, підопічні Олександра Петракова проведуть свій третій контрольний матч.

Суперником "синьо-жовтих" стане команда хорватської Першої ліги — Рієка, яка посідає четверте місце у турнірній таблиці національної першості своєї країни.

Стежити за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Україна обіграла італійський Емполі (3:1).