Украина

Стала відома заявка команди на поєдинок.

У рамках товариського матчу збірна України зіграє проти представника чемпіонату Хорватії та однієї з найстарших команд країни — Рієки.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков сформував заявку команди на майбутню гру. Вона мало чим відрізняється від тої, яка була на матчі проти Емполі вчора, 17 травня. Не зіграє лише захисник Денис Попов. Серій Булеца пропустить матч через пошкодження.

Офіційна заявка збірної України на контрольний матч з Емполі (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник, 24. Данило Сікан.

Стежити за всіма подіями матчу Рієка - Україна можна буде на Football.ua. Початок о 19:00 за київським часом.