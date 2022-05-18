ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляє анонс товариського матчу між хорватською Рієкою і національною збірною України.

Підопічні Олександра Петракова продовжують свою підготовку до офіційних матчів, які мають відбутися на початку червня. Наступним суперником українських футболістів стане хорватський клуб Рієка.

Рієка — Україна

18 травня, 19:00. Хорватія, Рієка, стадіон “Руєвіца”. Трансляція на телеканалах: Футбол 1 та Індиго TV. Також офіційний Youtube-канал УАФ транслюватиме даний поєдинок.

Національна збірна України тільки вчора зіграла свій товариський матч против італійського Емполі, де перемогла з рахунком 3:1, а вже сьогодні в Хорватії поміряється силами з місцевою командою.

Всі ми чудово розуміємо, що гра проти Рієки з точки зору результати немає особливого значення, окрім підняття віри у власні сили. Найголовніша задача Олександра Петракова на даний момент — підготувати національну збірну України до матчу 1-го червня проти національної збірної Шотландії. Саме тому українці зараз проводять товариські поєдинки проти європейських клубів. Нашим хлопцям просто необхідно набрати ігровий тонус через ці матчі і вийти на високий в першу чергу функціональний рівень до “червоної” дати.

Попередній матч проти Емполі не був легким для “синьо-жовтих”. На перших хвилинах зустрічі італійці більше володіли м’ячем і ініціативою. Чи то важке поле, чи то навантаження під якими перебувають наші хлопці, давалося взнаки. Не відчувалося банальної свіжості в ногах, яку ми бачили перед цим в тому ж таки матчі проти Боруссії з Менхенгладбаха. Однак, більш високий індивідуальний рівень наших гравців дозволив святкувати перемогу. Проте питань до оборонної роботи є достатньо, оскільки роботи, що у Андрія Пятова, що у Геогрія Бущана було вдосталь. Сподіваємось, що з набором кондицій такі помилки в простих ситуаціях у наших гравців зникнуть.

Що стосується орієнтовного складу на завтрашній матч, то очевидно, що ті хлопці, котрі грали в матчі проти Емполі в більшості отримають відпочинок. Питання лише викликає позиція лівого захисника. Проти італійців там діяв Матвієнко. В теорії там міг би зіграти і Караваєв, але і він грав проти Емполі, щоправда на протилежному фланзі. Можливо, на цій позиції ми побачимо центрального захисника Олександра Сироту, у якого робочою ногою є ліва.

Орієнтовний склад України: